По словам правоохранителей, с парнем все хорошо.

Сообщение о том, что 6-летний мальчик вместе с отцом пошел гулять в лес на территории города Первомайского и неожиданно исчез, поступило в полицию 6 сентября в 15:00.На поиски ребенка были задействованы полицейские, кинологи, работники ГСЧС и военкомата, волонтеры и местные жители - всего около 100 человек. Кроме того, в поисках мальчика участвовала авиация.Примерно в 19:20 житель города Первомайского нашел мальчика недалеко от места исчезновения. Он сидел в траве.