Об этом Черняк рассказал в интервью изданию Вечерний Харьков.

Вечерний Харьков пообщался с кандидатом в мэры Харькова Игорем Черняком, который баллотируется на пост вместе с командой Юлии Светличной.Три проблемы, собственно говоря, это три приоритета деятельности, которые мы видим для нашей команды.Приоритет номер один – медицина и охрана здоровья. Потому что ситуация, которая сложилась с городскими больницами, родильными домами, поликлиниками и прочими медицинскими учреждениями – критическая. Во-первых, она критическая на фоне продолжающейся эпидемии COVID-19. Но и без этого, хронически, на протяжении десяти лет медицина у нас не финансировалась надлежащим образом.То есть, в городе находились деньги на самый дорогой в Украине туалет, на самый дорогой в Украине фонтан, на самый дорогой в Украине домик для жирафа. При этом, у нас не было денег для того, чтоб закупить в больницы нормальное оборудование, обеспечить в больницах нормальное питание для пациентов. Чтобы людям, которые туда поступают, не «выкатывали» списки на тысячи гривен для покупки лекарств. И вопрос же даже не только в лекарствах. Когда человек ложится в больницу, с него сразу требуют влажные салфетки, туалетную бумагу, одноразовые полотенца, жидкое мыло, мусорные пакеты, памперсные пеленки и кучу всего остального. Собственно говоря, все это должно финансироваться за бюджетный счет, а больницы должны быть для городской власти - приоритетом номер один.Второй приоритет – сфера ЖКХ и все, что с ней связано. Прежде всего, это вопрос коммуникаций – тепловые сети и сети водоснабжения. Это абсолютно ненормально, что пока мы с вами разговариваем, часть города сидит вообще без воды уже который день.Именно. Когда все говорят харьковчанам «люди мойте руки», только в кране у харьковчан нет воды никакой, и непонятно - когда будет!И точно также это ненормально, когда в XXI веке часть города сидит без горячей воды по полгода и все делают вид, что это норма, что Харьков – «успешный». Но, извините, это не «успешный Харьков», когда люди лишены базовых потребностей.Поэтому вопрос ЖКХ и коммуникаций – большая проблема.Должна быть целевая программа развития городских инженерных коммуникаций - тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения. Потому что у нас сегодня есть целевая программа строительства Харьковского зоопарка, целевая программа развития футбола в Харькове, а целевой программы развития и реконструкции тех же тепловых сетей – не существует.Я убежден, что это должна быть отдельная программа с большим бюджетным финансированием для того, чтоб сначала привести это все в «божеский» вид. А после этого нужно уже заниматься поиском инвестора, который сможет вкладывать деньги. Есть возможности концессий, государственно-частного партнерства, с помощью которых все это можно реализовывать. Но никто не зайдет инвестировать в дырявые трубы, которые есть сегодня. Сначала нужно все довести до ума и для этого - есть ресурс в городском бюджете.!Это транспортные коммуникации. И это не просто городской транспорт, а еще и дороги. Ведь транспорт и дороги должны быть связаны неразрывно. Поэтому должна быть городская транспортная концепция. Нам необходимо отойти от того, что мы в 2020 году действуем методами 70-х годов прошлого века, когда пытаемся решить транспортные проблемы в городе новыми светофорами. В мире так никто сегодня уже проблемы не решает.Тарифы уже касаются работы городского транспорта как такового. Ведь мало кто знает, что харьковчане платят за проезд дважды. В первый раз они это делают, когда покупают билет. А потом каждое из городских транспортных предприятий, которые являются убыточными, получает средства для покрытия этих убытков из бюджета. То есть, за счет наших с вами налогов.Выходит, что мы не просто платим восемь гривен за проезд в метро и шесть гривен за проезд в трамвае. По факту, мы платим десять гривен за пользование метрополитеном и восемь за поездку в трамвае или троллейбусе. Просто часть мы платим в качестве тарифа, а другую часть денег город забирает из наших налогов. И эти деньги могли бы потратить на детские садики, школы или больницы, но их тратят на покрытие убытков.Поэтому комплексный подход – то, что мы будем предлагать харьковчанам.