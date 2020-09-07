В службе по чрезвычайным ситуациям отмечают очень опасную обстановку с пожарами в регионе.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, за минувшие сутки спасателям пришлось 41 раз выезжать на тушение пожаров в природных экосистемах Харьковской области. По оценкам пожарных, площадь возгораний составила около 23 гектар."В настоящее время наиболее резонансный пожар произошел в лесном массиве вблизи поселка Воробьевка Двуречанского района, который возник 2 сентября и был локализован локализовано 4 сентября в 13:17. Общая площадь пройденная огнем составляет 500 га (из них 100 га верхового пожара). По состоянию 6 сентября на 15:00 пожар ликвидирован. На месте от ГСЧС остается 46 человек личного состава и 13 единиц техники", сообщили в службе по чрезвычайным ситуациям.