Теперь женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, 6 сентября в Купянское отделение полиции поступило сообщение от фельдшера о том, что за медицинской помощью с проникающим ножевым ранением обратился 46-летний мужчина.Полицейские выяснили, что в тот день потерпевший находился в гостях у своей знакомой. Во время распития спиртных напитков между мужчиной и женщиной возникла ссора, в ходе которой злоумышленница ударила его ножом.На данный момент следователи квалифицировали дело по ч.3 ст.15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.Если вина женщины будет доказана в суде, ей грозит до 15 лет лишения свободы.