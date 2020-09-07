Проверка СБУ подтвердила, что данный гражданин непосредственно не участвовал в боях и не совершал особо тяжких преступлений.

Бывший военнослужащий танкового батальона так называемой "ДНР" предоставил Службе безопасности Украины важные сведения о конкретных обстоятельствах российской вооруженной агрессии на Донбассе и военном обеспечении боевиков со стороны РФ. Об этом в понедельник, 7 сентября, сообщила СБУ.Контрразведчики СБУ вывели его с неподконтрольной территории Донецкой области, отмечается в сообщении. Бывший боевик рассказал об участии кадровых российских военных в координации действий незаконных вооруженных формирований, поставке танков и другой военной техники из РФ.Также он сообщил о подготовке членов НВФ инструкторами-военнослужащими вооруженных сил РФ в лагерях и на полигонах недалеко от Ростова-на-Дону.Проверка СБУ подтвердила, что данный гражданин непосредственно не участвовал в боях и не совершал других тяжких и особо тяжких преступлений.