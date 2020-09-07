За субботу и воскресенье в Харьковской области произошло 42 аварии, в шести из них были пострадавшие.

В прошлые выходные копы выезжали на 1521 вызов и задержали 32 подозреваемых в совершении правонарушений. Они вынесли 1134 постановления, в том числе 1041 — за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили в патрульной полиции в Харьковской области.В субботу и воскресенье патрульные обнаружилии составили на них админпротоколы. Произошло 42 ДТП, где пострадали шесть человек.Напомним, самые распространенные нарушения на харьковских дорогах — игнорирование ремня безопасности, нарушение правил дорожного движения пешеходами и управление транспортом в нетрезвом виде.В первом полугодии 2020 года в Харьковской области произошло 5180 дорожно-транспортных происшествий, травмы получили 985 человек.