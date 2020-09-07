Канадские ученые опубликовали исследование в Journal of Social and Personal Relationships. В них доказывается, что просмотр порно не влияет на качество отношений с постоянным партнером и не зависит от него.

Другими словами, если человек удовлетворён сексом в жизни он всё равно будет смотреть порно, как и в случае, если не он не удовлетворён. Это неожиданное заключение ученых, поскольку ранее все исследования на эту тему приходили к противоположным выводам. В ходе нынешней научной работы были опрошены однополые и разнополые пары в возрасте от 18 до 70 лет, которые отвечали на вопросы анкет о сексе и отношениях.Ранее ученые и психологи говорили о том, что просмотр порноматериалов рождает у человека нереалистичные ожидания от секса, которые никогда не оправдываются. То, что мы видим в порно, практически не бывает в реальной жизни, люди так себя не ведут в постели, не практикуют такое поведение и манеру общения. В результате, любители порно всё время ожидают от своих партнеров того, что они не могут им дать, как в отношении внешности, так и каких-то практик секса, а также его продолжительности. Это приводит к разочарованию и стремлению удовлетворять свои желания исключительно визуальным путем.Канадские ученые после анализов 13 000 анкет выяснили, что значительно более 75% мужчин и около 50% женщин регулярно интересуются порно. При этом не существует никакой зависимости от степени удовлетворенности отношениями и чистотой просмотром порно. У мужчин гетеросексуальной ориентации после просмотра порно интерес к «живому» сексу несколько снижался, а вот у женщин и представителей ЛГБТ увеличивался.