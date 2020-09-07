Об этом сообщает харьковский телеграм-канал ВЕХА.

«Народный бунт. Дело происходит в Дергачах. Жители трёх улиц, а это 150 домов, вышли на улицу, чтобы противостоять отключению газа. Как говорят в газовой службе это необходимо сделать, чтобы проверить магистраль на предмет утечки, и может занять до трёх недель.Люди возмущены - впереди холода, сейчас консервация, да и элементарно как готовить кушать? Электроплиты есть у единиц, при этом местный трансформатор выбивает, чуть ли не каждый день!Пока договорились начать проверку газовой трубы без отключения на 4 дня»,- сказано в сообщении канала.