Высокие пороги, ступеньки и отсутствие пандусов – доступность избирательных участков и помещений для голосования в Харьковской области находится сейчас на достаточно низком уровне. Это является существенной преградой не только для людей с инвалидностью, но и для беременных женщин, пенсионеров, родителей с колясками.

Избирательные участки облюбовали вторые этажи

Препятствием становятся пороги

Доступность важна не только во время выборов

Такой вывод сделал избирательный омбудсмен общественной сети «Опора» в Харьковской области Юрий Чумак после проведенного мониторинга доступности 30 избирательных участков региона – 28 обычных и двух, расположенных в лечебных учреждениях.– К сожалению, доступные участки в ходе мониторинга на Харьковщине не были найдены, – сообщил «Вечернему Харькову» Юрий Чумак. – Из всех промониторенных участков 26 являются малодоступным и четыре – совсем недоступными для маломобильных групп населения. Ни один из избирательных участков не соответствует всем критериям доступности.Между тем, по словам Юрия Чумака, доступность избирательных участков важна не только для людей с инвалидностью, но и для тех, у кого временно нарушено здоровье. Допустим, человек сломал ногу и пришел на участок, опираясь на костыли. Также это касается беременных женщин, пожилых людей, родителей с детскими колясками.– Таким образом, под категорию маломобильных групп населения подпадает достаточно большая часть населения. По данным исследователей, она составляет от 30% до 50% населения. А если учесть, что в Украине большую активность на выборах традиционно проявляют люди почтенного возраста, то представители маломобильных групп населения составляют более половины избирателей, – говорит Роман Чумак. – То есть проблема доступности избирательных участков является насущной не для отдельных граждан, как считают некоторые чиновники, а для большинства из тех, кто желает проголосовать.К проблемы моментам, которые были зафиксированы в ходе исследования, относится, в частности, отсутствие парковок или парковочных мест для автомобилей людей с инвалидностью – практически на всех избирательных участках.– Только на одном из 30 участков на лестнице есть маркировка светоотражающими элементами. Только на одном избирательном участке (в Харькове) есть специально оборудованный туалет для людей с инвалидностью — неподалеку от помещения для голосования. В селах же на семи участках зафиксировано полное отсутствие в зданиях туалетов, что, конечно, будет создавать проблемы не только для представителей маломобильных групп населения, но и для всех избирателей и членов избирательных комиссий, – продолжает Юрий Чумак.К тому же, на многих объектах, по словам избирательного омбудсмена, отсутствуют пандусы.– А если они есть, то зачастую не соответствует нормативам: у них скользкая поверхность, угол наклона более восьми градусов, отсутствуют двухуровневые перила высотой 70 см и 90 см, – уточняет Юрий Чумак.Также мешают доступности многочисленные пороги в зданиях.– Причем характерно, что пороги является не только «достоянием советского прошлого», иногда они присутствуют и в новых стеклопластиковых дверях, – замечает Юрий Чумак.Кроме того, значительной проблемой является расположение избирательного участка на втором этаже, что создает большие проблемы с доступностью для маломобильных групп граждан.– В Харькове из 11 участков, которые были объектами мониторинга, три размещены на втором этаже. В области таких только один из 19, причем его относительно недавно перенесли с первого этажа на второй, и то лишь потому, что сделали ремонт в фойе на первом, – говорит омбудсмен. – И помещения для голосования трех из четырех избирательных участков, которые по результатам мониторинга оказались недоступными, расположены на втором этаже. Вот такое размещение избирательных участков привело к тому, что ситуация с доступностью в Харькове в среднем не лучше, чем в сельской местности.Юрий Чумак отмечает, что 20 из 30 исследованных избирательных участков Харьковщины «поселились» в школах, гимназиях, лицеях, детских садах и других учебных заведениях. Остальные — в клубах, зданиях сельских советов и больницах.– То есть все они находятся в публичных заведениях, доступность к которым должна быть обеспечена не только раз в несколько лет, в день выборов, а постоянно, – считает Юрий Чумак. – И хотя Избирательным кодексом Украины определено, что органы исполнительной власти и местного самоуправления должны обеспечить для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения доступность к помещениям, предоставляемым участковым избирательным комиссиям, до 1 января 2025 года, представители власти должны задействовать все усилия по переоборудованию зданий уже сейчас, чтобы обеспечить безбарьерный доступ для посетителей данных заведений.