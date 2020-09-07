На внеочередном заседании Кабинета министров 7 августа принято решение о введение круглосуточного весового контроля грузовиков, чтобы не допустить разрушения дорожного покрытия, сообщает представитель правительства в ВР Василий Мокан в Facebook.

«Правительство приняло проект распоряжения "О мерах по недопущению разрушения автомобильных дорог". Речь идет о введении круглосуточного весового контроля транспортных средств Укртрансбезопасностью совместно с Нацполициею, СБУ, ГФС, Укравтодором и местными органами исполнительной власти», - написал Мокан.По его словам, помимо общих мероприятий габаритно-весового контроля, запланировано закупить соответствующее оборудование и отремонтировать имеющиеся специально оборудованные места осуществления габаритно-весового контроля.