Турнир ITF M15 «Lake Park Open-2020» прошел в городе Новомосковск (Днепропетровская область).

Как сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта, в финале соревнований дуэт в составе Владислава Орлова (Харьков, Украина) и Дениса Евсеева (Казахстан) обыграл соперников Эрика Ваншельбойма (Украина) и Войцеха Марека (Польша). Спортсмены соревновались почти два часа и отыграли три матчбола на супертай-брейке: 6:4, 5:7, 13:11.В департаменте отметили, что Владислав Орлов и Денис Евсеев впервые выступали вместе, при этом для каждого из них это девятый парный титул на турнирах ITF.Отметим, что турнир ITF M15 «Lake Park Open-2020» с призовым фондом 15 тыс. долл. стал первыми международными профессиональными соревнованиями на территории Украины с осени прошлого года. Соревнования прошли в новом клубе «Lake Park».