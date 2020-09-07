По состоянию на 7 сентября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 8 595 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 10 975 случаев заболевания COVID-19, из них 7 067 человек находятся под медицинским наблюдением, 3 670 пациентов выздоровели, 238 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 7 сентября в Украине зафиксировано 2 174 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 138 068 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 2 877 человек умерли, 62 606 - выздоровели.