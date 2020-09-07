Рецидивисту, который напал на офис, сообщено о подозрении. Как сообщили в прокуратуре, сообщено о подозрении мужчине по факту разбоя, направленного на завладение имуществом в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц, соединенного с проникновением в другое помещение (ч. 4 ст.187 УК Украины).

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович, досудебным расследованием установлено, что 2 сентября 2020 года трое мужчин проникли на территорию офиса, расположенного в Немышлянском районе Харькова. Злоумышленники совершили нападение на учредителя общества с ограниченной ответственностью, нанося ему удары и угрожая пистолетом.Связав мужчину пластиковыми хомутами, преступники нашли ключи от сейфа и завладели средствами, которые принадлежат потерпевшему, а именно: почти 1,2 млн долларов США, 50 тыс. евро, 500 тыс. грн.Установлена личность одного из нападавших. 60-летнего неоднократно судимого мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Вопрос об избрании меры пресечения решается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.