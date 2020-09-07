По словам медиков, множество людей совершают после пробуждения утром ряд действий, ставших ритуалом. Зачастую они выполняются по привычке, доведенной до автоматизма. Но существует одна вещь, которую не стоит выполнять столь же механически и необдуманно, об этом специалисты рассказали в публикации журнала Freundin (Германия).

«Первые действия после звонка будильника для многих одинаковы: потянуться, встать с постели и заправить ее, пойти в душ ... Но впредь вам следует воздерживаться от одной из этих привычек, а именно – заправлять постель сразу после подъема», - поделились медицинские эксперты.Они пояснили, почему считают данную привычку одной из самых вредных утром. Дело в том, что кровать, которую покинул спавший до того человек, остается еще некоторое время теплой и немного влажной. Если ее заправить, накрыв одеялом или пледом, возникнут идеальные условия для размножения клещей и других болезнетворных микроорганизмов. Особенно опасной такая постель окажется для аллергиков, но и у здоровых людей после сна в ней могут возникнуть проблемы, предостерегают инфекционисты.«Кровать после пробуждения утром лучше на время оставить неубранной, открыв в спальне окна и проветрив матрас и одеяло. Заправляйте постель в последнюю очередь, это полезней для здоровья», - дали они совет.