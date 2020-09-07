Министр здравоохранения Максим Степанов, отчитываясь в Верховной Раде о результатах борьбы с коронавирусом, среди прочего, заявил о том, что количество ПЦР-тестирований увеличилось с 200 до почти 25 тысяч.

Несмотря на это украинская система тестирования имеет худшие показатели в Европе, пишет в своей статье для ZN.UA Алла Котляр.“Киев выигрывает тем, что здесь сконцентрировано большое количество учреждений, в том числе частных. Это дало возможность применить тактику по массовому тестированию”, - отмечает экс-руководитель Центра общественного здоровья Минздрава, врач-инфекционист Владимир Курпита.При этом, по его словам, в Черновицкой области, несмотря на высокие показатели заболеваемости, очень хорошо работают в контексте реагирования. Это едва ли не единственная область, которая дает более-менее правдивые показатели по заболеваемости, госпитализации и т.д.“Эффективным является увеличение целевого тестирования, когда тестируют определенные группы и обеспечивают процесс правильно. Коэффициент выявления 11% (иногда 20%) говорит о том, что мы недотестируем контактных, а значит – не отслеживаем, и таким образом содействуем распространению эпидемии. Вот в этом – проблема. Но она объективна, поскольку есть определенные мощности лабораторной системы. И без их наращивания вряд ли удастся сильно изменить эту ситуацию. Здесь нужно искать решения”, - объяснил Курпита.Одним из таких решений может быть привлечение частных лабораторий. В этом случае количество тестирований увеличилось бы до 40-50 тысяч в день. Однако, тогда нужно думать, как компенсировать частным лабораториям проведение тестов.“Может ли это делать государство? Или будет происходить то, что сейчас, когда люди платят из собственного кармана. Возможно, выходом могла бы стать реимбурсация. Кроме того, чтобы работать с частными лабораториями, очень важно разработать определенную методологию стоимости. Сейчас в частных лабораториях она колеблется от 1100 до почти 3000 гривен”, - пишет Котляр.Приказ Минздрава № 722 предусматривает бесплатное тестирование через семейного врача, а согласно ст. 9 Закона Украины “О защите населения от инфекционных болезней”, все, что касается эпидемии, в том числе лечение и диагностика, должно компенсироваться из средств государственного и местных бюджетов. Однако, это не всегда происходит так, как должно.По логике пациент не должен сам платить за проведение лабораторного контроля. Но система работает таким образом, что тот, кто принимает решение сделать тест самостоятельно, вынужден идти в частную лабораторию и оплачивать тестирование из своего кармана.Также самостоятельно вынуждены оплачивать необходимый лабораторный контроль (ИФА или ПЦР) и значительное число граждан перед плановыми операцией или госпитализацией.“Нигде нет разъяснений, за чей счет должно происходить тестирование. В расчетах за пролеченный случай по ковид тестирований нет. Лабораторные центры получают отдельное финансирование за анализы, которые они проводят. По факту получается, что лаборатории не справляются, и люди, требующие плановой госпитализации, делают тесты за свои деньги”, - объясняет экс-гендиректор директората медицинских услуг Минздрава Оксана Сухорукова.Кроме того, по ее словам, Минздрав эту ситуацию не коммуницирует, не ведет разъяснительную работу, кто и за что должен платить и почему. Также Минздрав не говорит и то, что опорным больницам за лечение пациентов с ковид платит Нацслужба здоровья Украины, и пациент, попадая в больницу, платить за это не должен.Сухорукова отмечает, что для врачей, работающих с коронавирусом, сделали обязательное тестирование каждые две недели. Все остальные врачи должны делать ИФА-тесты каждый месяц. В частной лаборатории такой тест стоит от 650 грн. Но денег врачам на это не дали. В отличие от сотрудников Министерства внутренних дел.“За 8 месяцев - ни ума, ни совести. Если ПЦР-тесты должны делать государственные лаборатории или те, кого они привлекают, сотрудникам платят зарплату и закупают реактивы и т.д., то в отношении ИФА-тестов решения центральной власти по тестированию Минздрав снова переложил на местную власть. Причем приказы эти вышли тогда, когда все бюджеты уже были сформированы, деньги уже направили в стабилизационный фонд и стали его тратить, в т.ч. на дороги”, - говорит Сухорукова. Существует противоречие между стандартом Минздрава – кого и как нужно тестировать – и постановлением №641, которым ввели запрет на въезд иностранцев или их въезд при условии тестирования и самоизоляции. Этой категории в стандарте Минздрава нет.На сайте ведомства опубликован исчерпывающий перечень лабораторий, результаты которых признаются в качестве верифицированных в системе «Дія». Такой список, с учетом очередей в государственные лаборатории, фактически вынуждает людей обращаться в частные. Сложно ответить, насколько с моральной точки зрения справедливо вводить режим ограничений, обязывая при этом граждан платить за тестирование из собственного кармана.