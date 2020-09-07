Несколько единиц техники ГСЧС в Харьковской области продолжают дежурство в Двуречанском районе, который ранее был охвачен сильными лесными пожарами.

Об этом в понедельник, 7 сентября, сообщил помощник начальника УГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.– В Двуречанском районе у нас еще вчера, в 14:57, была ликвидация пожара. Там находятся сейчас две или три единицы нашей техники, она делает объезды с лесниками. Сотрудники оказывают им помощь при необходимости. Наши ребята рассредоточены по определенным направлениям. Правоохранительные органы патрулируют – там запрет на вход сейчас, – отметил Лупандин.Спасатели также следят, чтобы вновь не возникли очаги возгорания. Пока таковых не было.Как долго продлится дежурство - пока неизвестно.Как сообщалось ранее, масштабный пожар, уничтоживший село в Харьковской области, ликвидировали 6 сентября.Пожар локализовали еще днем, 4 сентября. Общая площадь пройденная огнем составляет 500 га (из них 100 га верхового пожара). Пожар начался 2 сентября, чтобы его полностью ликвидировать понадобилось почти пять дней.