Современные спортивные часы для бега умеют гораздо больше, чем просто отсекать длительность занятия, рассчитывать темп и показывать пульс. Как выбрать часы для бега в городе и по пересеченной местности?

Выбор часов для бега зависит от того, где вы собираетесь тренироваться – в городе или по пересеченной местности, а также от уровня вашей подготовки.Здесь можно обойтись минимальным набором функций, необходимы показатели пульса, времени, расстояния, темпа. Для тренировок зимой в манеже может понадобиться встроенный шагомер. Более продвинутые модели покажут длину шага, время контакта с поверхностью, беговую мощность. Главное – грамотно использовать эту информацию.– трейлраннинга, скайраннинга – должны уметь корректно отображать набор высоты. Для этого пригодится встроенный барометр, который к тому же умеет предсказывать резкую смену погоды. Поддержка нескольких спутниковых систем – например, GPS и ГЛОНАСС – повышает надежность работы в сложных условиях и не оставит вас без связи в незнакомой местности. Возможность навигации по заранее скачанному треку поможет не заблудиться, а также является обязательным условием на некоторых соревнованиях. Встроенные полноформатные карты на экране часов облегчают ориентирование. Для многочасовых прогулок и забегов важно время работы в режиме GPS. Если вы бегаете ультрамарафоны, убедитесь, что часы тоже способны выдержать такую нагрузку.Если, помимо бега, вы увлекаетесь чем-то еще или переключаетесь на другой вид в межсезонье, изучите также удобство использования и для них. Для велосипеда будет плюсом возможность подключать дополнительные датчики, например, мощемер или датчик каденса. Для триатлона или свимрана необходим режим «мультиспорт», позволяющий быстро переходить от одного вида спорта к другому. Для плавания предусмотрен целый набор характеристик, позволяющих анализировать эффективность и частоту гребков, определять стиля и подсчитывать количество длин бассейна. Отслеживание активности, количества пройденных шагов и потраченных калорий поможет держать себя в форме.Что касается уровня подготовки, томожно ограничиться базовыми характеристиками: в них есть необходимый набор функций и они проще для освоения. Это поможет сконцентрироваться на тренировках и дальнейшем прогрессе, а не на отслеживании многочисленных и пока еще не очень понятных показателей. Небольшая длительность тренировок не требует стойкой батареи. Это также снизит стоимость часов.оптимальным выбором будут часы среднего уровня: в таких моделях хорошо сбалансированы набор функций и цена. При выборе модели ориентируйтесь на тренировочный объем и длительность соревновательных забегов. Для марафона требуется как минимум 3–5 часов автономной работы часов, а для ультрамарафона — 10–20 часов и более. Чем более емкая батарея, тем дороже часы.и профессионалам часы помогут отслеживать уровень нагрузки и оценивать восстановление, а интеграция с приложениями для телефона и компьютера позволит проводить подробный анализ. Любой параметр, который можно измерить, способен стать ключевым для повышения спортивного мастерства.