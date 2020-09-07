На данном этапе реконструкция Коммунального путепровода практически завершена.

Об этом сообщил сегодня, 7 сентября, первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов."Нас критиковали, что работы велись слишком долго, но в противном случае мост надо было перекрывать для движения полностью. Мы на это не пошли. При этом сам путепровод был практически в аварийном состоянии. Было выполнено много невидимых для глаза работ, чтобы мост стоял еще долгие годы и выдерживал поток большегрузного транспорта… Да, ранее звучала критика, что машины подскакивают во время движения, но тогда был уложен только нижний слой асфальта. Сегодня там уложен и верхний слой, поэтому таких скачков уже нет. Проезжаемость на мосту довольно нормальная", - отметил Терехов.По его словам, на путепроводе осталось закончить некоторые работы, которые не помешают движению транспорта: установить отбойники, провести отделку некоторых элементов, продолжить монтаж иллюминации.