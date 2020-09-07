Как сообщил кандидат на пост мэра Харькова Игорь Черняк, на прошлой неделе издание Forbes опубликовало рейтинг городов Украины по простоте ведения бизнеса.

Авторы исследования изучили основные показатели в стране и составили рейтинг на основании десяти критериев, среди которых прозрачность городских властей, деловая активность, региональный Doing Business, миграционная привлекательность и другие. Максимальное количество баллов - 1000Победил Ивано-Франковск с 720 баллами, на втором месте - Винница с 717 баллами, на третьем - Львов 708 баллов. Харьков получил только 595 баллов и занял десятое место."Примечательно, что все города, чей экономический потенциал сопоставим с нашим оказались выше Харьков:Киев - на 4 месте, Днепр - на 7, Одесса - на 9.Конечно, можно продолжать испытывать гордость за статус «первой столицы», любоваться парками или скверами и даже водить танки вокруг удивительного фонтана с танцующими обезьянами. Можно развесить много бордов, чтобы констатировать, что Харьков - это восточный форпост промышленности, которая вот-вот возродится и станет на ноги!Можно так же сказать, что эти рейтинги ничего не решают. И, вообще, инвестиционная привлекательность - очень тяжелая и неинтересная рядовому гражданину тема.Все это, конечно, так. Однако, именно это влияет на рабочие места и зарплаты. Да, именно это влияет. И именно поэтому средняя зарплата в Виннице сегодня выше, чем в Харькове. И это - прямая ответственность городских властей.Успешными должны быть прежде всего харьковчане, а не лавки, чиновники или гиппопотамы в зоопарке.Именно поэтому, поддержка бизнеса и реальное создание условий для инвестиций - это то, о чем мы будем говорить, и за что мы будем бороться!", - прокомментировал кандидат.