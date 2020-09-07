Если вы доверяете звездам и астрологам, будет нелишне ознакомиться с новым звездным прогнозом.

Велика вероятность попасть в конфликтную ситуацию. Понадобится немалое мужество и очень уверенный вид, чтобы выйти из нее без ощутимых потерь. Не беда, совсем скоро удача вернется.Сейчас у вас есть неплохой шанс поймать «за хвост» нечто, что долго оставалось абсолютно недосягаемым. Завтра нужно прямо от порога сказать свое твердое «нет» всем авантюристам.Сейчас не так важна будет сама новость, сколько то, каким образом она была получена. Все, что передается с помощью письма, стоит принять к сведению. Завтра не стоит ничего менять в манере своего поведения.Следует внимательно прислушиваться к тому, что говорит собеседник. Прикрываясь отвлеченной темой разговора, он постарается донести нечто значимое. Завтра нужно отвлечься от деталей и оценить ситуацию в целом.Сейчас категорически противопоказана спешка. Если что-то требуется закончить немедленно, постарайтесь отложить финальное действо всеми правдами и неправдами. Завтра не стоит скромничать сверх меры.Пора начинать двигаться, направление определите позже. Сейчас к вам и вашим действиям будет проявлен повышенный интерес со стороны. Скорректируйте их соответствующим образом.Веселенькие, кажется, намечаются деньки. Особенно для тех, кто вас окружает. Постарайтесь не влезать с головой в костюм клоуна. Завтра можете поймать себя на ощущении, что не хотите, чтобы день кончался.Вы получите даже больше, чем хотели. Возможно, стоит поделиться с ближним, зачем пропадать добру-то? Завтра ожидайте обострения интуиции и чувства юмора. Остается лишь позавидовать окружающим.Сейчас ни в коем случае нельзя идти напролом. Подумайте о будущем. Завтра в вашем доме могут произойти большие перемены, но их не случится, если вы не захотите участвовать в процессе.Возможно, вам захочется удовлетворить свое любопытство не совсем достойным способом. Подобные желания нужно душить в зародыше. Завтра следует помнить, что дружба — вещь хрупкая и может сломаться.Вы попали в светлую полосу жизни. Пока она не сменилась темной, наберитесь приятных впечатлений, чтобы было чем согреть душу в не столь благоприятные времена. Завтра может здорово навредить ваша неугомонность.Умерьте свою щедрость, ибо вас используют самым беззастенчивым образом. Как бы не вменили в обязанность то, что вы делаете по доброй воле. Завтра, если пожелаете, легко сможете превратить обаяние в грозное оружие.