Антикоррупционеры обратились к жителям города за поддержкой.

8 сентября во Втором апелляционном административном суде будет рассматриваться апелляция Харьковского городского совета по делу о свободном доступе жителей города к заседаниям, в котором представители мэрии потерпели неудачу в феврале этого года, проиграв суд первой инстанции.  

Тогда суд постановил, что заседания должны быть открытыми без необходимости подавать заявку за несколько дней. Кроме того, в зале могут находиться не только харьковчане, можно пользоваться телефоном и публично реагировать на принимаемые решения.

С данным решением в мэрии не согласились и подали апелляцию, настаивая на закрытом формате заседаний. В свою очередь, представители Харьковского антикоррупционного центра, которые будут завтра отстаивать интересы харьковчан, обратились к жителям города за поддержкой.

"В феврале этого года мы победили горсовет в суде и получили право свободного доступа граждан на пленарные заседания сессий горсовета.

6 лет назад в Харькове началась борьба неравнодушных харьковчан за свободный доступ к сессиям горсовета.

После такой ожидаемой нашей победы, горсовет подал апелляцию.

Заседание по апелляции состоится завтра, 8 сентября, в 14.00, во Втором апелляционном админ.суде (площадь Театральная, 1). Зал №5. Председательствующий судья - Григоров А.М.

Напомним, что в решении суда от февраля мы получили тезисы, за которые так долго боролись, и теперь их надо защитить в апелляции:
  • Горсовет не может запретить гражданам присутствовать в сессионном зале во время пленарных заседаний сессий горсовета;
  • Не надо подавать в горсовет заявку о присутствии ЗА 48 ЧАСОВ до начала пленарного заседания сессии;
  • Не надо подавать в горсовет заявку о присутствии ЗА 18 ЧАСОВ до начала пленарного заседания внеочередной сессии;
  • Не надо, чтобы попасть на пленарное заседание сессии горсовета, подтверждать своим паспортом свою принадлежность к территориальной громады города Харькова;
  • Отменены закрытые заседания горсовета;
  • Отменен запрет пользования средствами мобильной связи в зале пленарного заседания;
  • Отменен запрет гражданам на публичные проявления своего отношения к происходящему на заседании;
  • Отменена обязательность получения разрешения на высказывания от председательствующего на заседании."
 



 


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