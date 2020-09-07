Антикоррупционеры обратились к жителям города за поддержкой.

Горсовет не может запретить гражданам присутствовать в сессионном зале во время пленарных заседаний сессий горсовета;

Не надо подавать в горсовет заявку о присутствии ЗА 48 ЧАСОВ до начала пленарного заседания сессии;

Не надо подавать в горсовет заявку о присутствии ЗА 18 ЧАСОВ до начала пленарного заседания внеочередной сессии;

Не надо, чтобы попасть на пленарное заседание сессии горсовета, подтверждать своим паспортом свою принадлежность к территориальной громады города Харькова;

Отменены закрытые заседания горсовета;

Отменен запрет пользования средствами мобильной связи в зале пленарного заседания;

Отменен запрет гражданам на публичные проявления своего отношения к происходящему на заседании;

Отменена обязательность получения разрешения на высказывания от председательствующего на заседании."

8 сентября во Втором апелляционном административном суде будет рассматриваться апелляция Харьковского городского совета по делу о свободном доступе жителей города к заседаниям, в котором представители мэрии потерпели неудачу в феврале этого года, проиграв суд первой инстанции.Тогда суд постановил, что заседания должны быть открытыми без необходимости подавать заявку за несколько дней. Кроме того, в зале могут находиться не только харьковчане, можно пользоваться телефоном и публично реагировать на принимаемые решения.С данным решением в мэрии не согласились и подали апелляцию, настаивая на закрытом формате заседаний. В свою очередь, представители Харьковского антикоррупционного центра, которые будут завтра отстаивать интересы харьковчан, обратились к жителям города за поддержкой."В феврале этого года мы победили горсовет в суде и получили право свободного доступа граждан на пленарные заседания сессий горсовета.6 лет назад в Харькове началась борьба неравнодушных харьковчан за свободный доступ к сессиям горсовета.После такой ожидаемой нашей победы, горсовет подал апелляцию.Заседание по апелляции состоится завтра,Напомним, что в решении суда от февраля мы получили тезисы, за которые так долго боролись, и теперь их надо защитить в апелляции: