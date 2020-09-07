Татьяна Егорова-Луценко опубликовала справку с негативным тестом, на котором стоит время, когда она находилась на мероприятии с президентом.

Как сообщают журналисты издания Depo.Харків со ссылкой на телеграм-канал "Слобожанский лифтер", первый заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации опубликовала на своей странице в соцсетях справку, которая, по ее словам, доказывает отсутствие у чиновницы коронавирусной инфекции.Однако, как сообщают журналисты, в справке стоит время 16:00, а в это время Егорова-Луценко находилась на мероприятии с Президентом Украины, которое проходило в помещении Юридической академии."Всё это значит только одно: Егорова-Луценко физически не имела возможности сдать тест в 16:00 в областной клинической больнице. Она в это время находилась в другом месте! Скорее всего настоящий тест на коронавирус имеет ПОЗИТИВНЫЙ результат, а это неудачная попытка скрыть диагноз. В любом случае мы желаем Егоровой-Луценко выздоровления.Другое дело, что поддельная справка выданная областным лабораторным центром - это преступление, которое должно и поверьте будет расследоваться.", - сообщают авторы публикации в телеграм-канале.