Законно ли Пенсионный фонд отказывает в назначении пенсии если страхового стажа достаточно, но есть какие либо недочеты в документах?

За юридическим комментарием мы обратились к специалисту юридической компании «Пенсионный центр» Виктории Лысун. Юристы компании оказывают различные услуги для действующих и будущих пенсионеров.Самой распространенной причиной для отказа в назначении пенсии является невозможность человека подтвердить тот или иной период работы на предприятии до 2000 года. Ведь только после 2000 года появилась система персонифицированного учета в которой стаж работы отражается автоматически.Часто руководители предприятий, кадровые работники не очень ответственно относились к своим обязанностям по заполнению трудовой книжки. В следствии этого в трудовой книги допущены исправления, описки и другие неточности.Что же делать получив такой отказ ? Такой отказ мы советуем обжаловать в суд предварительно обратившись к квалифицированным юристам.