28-летний мужчина нанес брату смертельное ножевое ранение в грудную клетку.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, информация о происшествии поступила в полицию вечером 5 сентября. Полицейские установили, что между 28-летним мужчиной и его 19-летним двоюродным братом возникла драка. В ходе выяснения отношений злоумышленник нанес родственнику ножевое ранение в грудную клетку. От полученных травм летний парень умер.7 сентября в ходе проведения оперативно-розыскных действий 28-летний гражданин Республики Азербайджан был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.В настоящее время мужчине сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.