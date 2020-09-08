Об этом сообщает КП "Харьковводоканал".

Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Коцюбинского, 13, пр. Победы, 68-г, пр. Людвига Свободы, 26 (п. №2, стояк), ул. Ахсарова, 20 (п. №2, стояк), ул. Бакулина, 3 (стояк)ул. Академика Вальтера, 21, ул. Пушкинская, 96 до 20:00 08.09.20 г.ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №4, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 18 (п. №3), пр. Тракторостроителей, 94 (стояк)ул. Ощепкова, 14/22 (п. №8, стояк)ул. Достоевского, 2-а (п. №2, стояк), пр. Гагарина, 56 (п. №3, спаренный стояк)проезд Садовый, 22, ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк), ул. Танкопия, 12 (п. №2, стояк)ул. Осетинская (ч/с), пер. Осетинский (ч/с), ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (кор. №2, п. №1, стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 2-ж (п. №1, стояк)