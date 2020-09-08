За одну ночь злоумышленники совершили ряд краж в Балаклейском районе.

Злоумышленниками оказались двое 22-летних и один 16-летний жителей города Чугуева Харьковской области.Сообщники взламывали замки автомобилей и похищали все, что можно было потом продать или использовать в собственных нуждах. Среди похищенного - магнитолы, аккумулятор, инструменты, мобильный телефон и ноутбук. Украденные вещи они прятали дома.По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1, 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.