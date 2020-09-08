Для проникновения в жилище злоумышленник использовал отмычки для различных секретов замка.

Как рассказали в отделе коммуникаций ГУНП, накануне в Управление уголовного розыска поступила информация о том, что неизвестный на территории Харькова промышляет квартирными кражами.Так, в ходе проведения оперативных мероприятий, 7 сентября полицейские задержали ранее судимого 22-летнего жителя Харьковского района. По словам правоохранителей, мужчина проник в квартиру на проспекте Героев Сталинграда из которой похитил имущество хозяйки."Злоумышленник заранее выбрал жилье и проверил, чтобы на момент совершения преступления владельцы дома отсутствовали", - сообщили в главке.По данному факту следователи Слободского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.