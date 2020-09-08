Соответствующую поправку в Государственный бюджет нардеп подала 4 сентября.

Народный депутат Украины Юлия Светличная на своей странице в Facebook сообщила, что накануне ею была подана поправка на имя Главы комитета ВР по вопросам бюджета с требованием выделить из Государственного бюджета Субвенции на строительство современного центра онкологии в Харьковской области."В 2019 году было начато строительство современного онкологического центра. Для этого проделана большая подготовительная и проектная работа, обеспечено годовое финансирование строительства, приняты все необходимые решения местных советов и органов исполнительной власти.Для дальнейшего строительства онкоцентра планировалось получить к 2020 году из государственного бюджета почти 280 млн грн. Эти средства, вместе со средствами областного бюджета, позволили бы выполнять график строительства, и при дальнейшем финансировании завершить общестроительные работы (1 и 2 очередь) в декабре 2021 года. В 2022 году планировалось выполнить работы по 3 очереди (благоустройство) и 4 очереди (медицинская часть и оснащение оборудованием) и, таким образом, завершить строительство всего медицинского комплекса.Нам удалось доказать Правительству важность этого проекта. О финансировании в полном объеме строительства онкоцентра в 2020 году была договоренность с действующими в то время правительствами - как с правительством Гройсмана, так и с правительством Гончарука. В результате чего строительство онкологического центра было включено в перечень объектов, финансируемых из ГФРР.У нас также была договоренность с партнерами из Европейского Союза об их участии в 4-й очереди строительства, а именно - помощь в оснащении Центра современным медицинским оборудованием, о чем они публично заявляли.Но, вместо продолжения строительства, этот объект с января 2020 фактически заморожен", - сообщает нардеп.