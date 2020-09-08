Об этом кандидат в мэры Харькова от Блока Светличной рассказал в интервью Вечернему Харькову.

По словам Черняка, предприятия обходятся горожанам очень дорого, скрывают реальный доход и нуждаются в серьезном аудите.У нас большинство коммунальных предприятий – убыточны. Кроме того, есть много коммунальных предприятий, которые должны быть существенно прибыльными, но они показывают мизерную прибыль.К примеру, есть предприятие, которое занимается торжественной выпиской из роддомов - «Инкоммедсервис». Оно создано для того, чтобы город на этом зарабатывал. Но если мы посмотрим на цифры, то за первые полгода 2020 года — это предприятие «заработало» 4,5 тысячи гривен. То есть целое предприятие-монополист, которое работает во всех роддомах города Харькова заработало за полгода чуть более четырех тысяч.Конечно. И первое, что должно быть сделано – аудит деятельности всех коммунальных предприятий. С каждым конкретным предприятием нужно разобраться, что там происходит.После того, как мы разберемся с каждым конкретным предприятием мы начнем понимать, нужно ли оно вообще, или город может делегировать эти функции частному бизнесу, который будет в этой сфере более эффективен. Или же город может сохранить это коммунальное предприятие и пустить туда бизнес, как еще одного игрока и участника рынка. Тогда будет конкуренция, которая приведет к снижению цены для потребителя и увеличению качества услуг.Также может оказаться, что главный вопрос исключительно в менеджменте и в том, что на предприятии вращается «черный нал».Например, когда мы анализировали «Инкоммедсервис», то получилось, что в среднем та «касса», которую они показывают за день, составляет 6 тысяч гривен. Понятное дело, что эта цифра может быть приуменьшена даже не в несколько, а в десятки раз. Получается, что предприятие показывает мизерную «кассу», а все остальные суммы могут идти «черным налом» и распределяться между причастными к этому должностными лицами.То же самое существует практически во всех сферах. Мы смотрим отчетность парка Горького, где куча людей и все битком забито - а выходит, что парк ничего не зарабатывает. Смотрим отчетность предприятия «Подземный город», которое сдает в аренду все киоски в переходах метро - и оказывается, что все это предприятие зарабатывает копейки. То есть мы понимаем, что основной задачей таких предприятий может быть генерирование «черного кеша». А они должны приносить прибыль, которая будет идти в бюджет и будет тратиться на дороги, больницы, детские сады, школы, и так далее.