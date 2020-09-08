В августе 2020 года Слобожанской таможней Гостаможслужбы перечислено в Государственный бюджет Украины наибольшую сумму таможенных платежей – почти 1,2 миллиарда гривен.

По сравнению с августом 2019 года сумма поступлений увеличилась на пять миллионов гривен. Прогнозный показатель на август 2020 выполнен на 105%, сообщает пресс-служба Слобожанской таможни.В среднем поступления в августе составили 59 миллионов гривен в день, что на три миллиона больше августовских показателей прошлого года. Кроме того, в августе было дополнительно направлено в госбюджет 59,2 миллиона гривен.– В условиях карантина и закрытых границ таможня продолжает стабильно работать и наполнять бюджет страны, – отмечает руководитель Слобожанской таможни Юрий Мищенко. – Таможенное оформление и пропуск товаров, необходимых для экономики страны и жизнедеятельности наших граждан, осуществляется бесперебойно и оперативно.