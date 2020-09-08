В Украине хотят поднять сумму гарантированного государством возмещения банковских вкладов.

Совет по финансовой стабильности сообщил план поднятия суммы гарантированного государством возмещения банковских вкладов в случае неплатежеспособности банков с 200 тыс. грн до 600 тыс. грн.Такое повышение Совет рекомендовал осуществить после конвертации текущих обязательств ФГВФЛ перед правительством и будущих процентных платежей в условные обязательства. Это позволит Фонду повысить гарантии по вкладам. По данным ФГВФЛ, полностью защищены вклады (до 200 тыс. грн) 98,4% вкладчиков в банках-участниках Фонда. По сумме гарантиями Фонда полностью покрывается 43,1% вкладов, составляет 204,24 млрд грн.Ранее в Фонде гарантирования вкладов сообщали о разработке проекта закона, который предусматривает поэтапное увеличение к 2027 году суммы гарантированного возмещения до 100 тыс. евро в гривневом эквиваленте (сейчас это 3,2 млн грн). В Фонде обсуждалось, что на первом этапе сумму гарантий повысят до 600-800 тыс. грн.Отметим, что Совет по финансовой стабильности обнаруживает угрозы для финансовой стабильности и разрабатывает рекомендации, чтобы нивелировать влияние угроз на финансовую систему. Он была создан в 2015 году. В состав Совета входят председатель Нацбанка и его заместитель, министр финансов и его заместитель, председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц.