Простуда может быть очень неприятной - постоянная усталость, чувство озноба, заложенность носа и насморк. Вы должны с осторожностью относиться к еде, которую едите. Определенные продукты могут ухудшить иммунный ответ вашего организма и замедлить заживление.Напитки с кофеином и алкоголь
Напитки с кофеином и алкоголь - плохие источники воды. Вода крайне важна для восстановления, поскольку она транспортирует питательные вещества, регулирует температуру тела и выводит шлаки и токсины. Но когда у вас жар и обильное потоотделение, вы теряете много воды.
Оба вида напитков являются мочегонными, то есть быстро выводят воду из организма. Алкоголь может еще больше ослабить вашу иммунную систему и замедлить выздоровление. Вода и другие прозрачные жидкости - лучшие напитки для поддержания высокого уровня воды. Продукты, богатые водой, такие как арбуз, огурцы, томаты, апельсины, также восстанавливают влагу.
Сладкие продукты и напитки
Высокое потребление сахара может подавить иммунную систему. Это потому, что повышенный уровень сахара может препятствовать работе клеток, которые борются с инфекциями. Сахар также увеличивает количество воспалительных маркеров, называемых цитокинами, белками, которые вызывают воспаление в организме.
Жирная пища
Следует избегать продуктов, которые трудно переваривать. К ним относятся жирные продукты. Эксперты рекомендуют углеводы - сухие крекеры, тосты, каши. Они легче переносятся желудком.
Кислая и соленая пища
Один из симптомов гриппа и простуды - боль в горле. Специалисты не советуют есть кислую и соленую пищу, поскольку они еще больше разжигают боль.
Чтобы помочь себе в выздоровлении, вы можете пить супы на бульоне. Они хорошо переносятся желудком и помогают восполнить потерю жидкости и натрия.