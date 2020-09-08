Простуда может быть очень неприятной - постоянная усталость, чувство озноба, заложенность носа и насморк. Вы должны с осторожностью относиться к еде, которую едите. Определенные продукты могут ухудшить иммунный ответ вашего организма и замедлить заживление.

Напитки с кофеином и алкоголь - плохие источники воды. Вода крайне важна для восстановления, поскольку она транспортирует питательные вещества, регулирует температуру тела и выводит шлаки и токсины. Но когда у вас жар и обильное потоотделение, вы теряете много воды.Оба вида напитков являются мочегонными, то есть быстро выводят воду из организма. Алкоголь может еще больше ослабить вашу иммунную систему и замедлить выздоровление. Вода и другие прозрачные жидкости - лучшие напитки для поддержания высокого уровня воды. Продукты, богатые водой, такие как арбуз, огурцы, томаты, апельсины, также восстанавливают влагу.Высокое потребление сахара может подавить иммунную систему. Это потому, что повышенный уровень сахара может препятствовать работе клеток, которые борются с инфекциями. Сахар также увеличивает количество воспалительных маркеров, называемых цитокинами, белками, которые вызывают воспаление в организме.Следует избегать продуктов, которые трудно переваривать. К ним относятся жирные продукты. Эксперты рекомендуют углеводы - сухие крекеры, тосты, каши. Они легче переносятся желудком.Один из симптомов гриппа и простуды - боль в горле. Специалисты не советуют есть кислую и соленую пищу, поскольку они еще больше разжигают боль.Чтобы помочь себе в выздоровлении, вы можете пить супы на бульоне. Они хорошо переносятся желудком и помогают восполнить потерю жидкости и натрия.