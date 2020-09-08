По состоянию на 8 сентября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 8 780 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 11 208 случаев заболевания COVID-19, из них 7 247 человек находятся под медицинским наблюдением, 3 718 пациентов выздоровели, 243 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 8 сентября в Украине зафиксировано 2 411 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 140 479 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 2 934 человека умерли, 63 546 - выздоровели.