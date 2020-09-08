Если вы не успели запастись медом, поторопитесь – еще можно успеть. Вообще-то по-настоящему медовый месяц – август. Это время сбора урожая для пасечников, время, когда пчелы отдают людям все, что нажито непосильным трудом. А значит, пришла пора ответить им взаимностью – запастись медом.

Мед бывает цветочный и падевый – в зависимости от того, в каких неведомых далях побывала пчела. Встречается еще купажированный, но тут уж пчела не виновата. Это творение рук человеческих, которые ловким движением смешивают несколько сортов для выравнивания вкуса.Падевый мед крылатые труженицы вырабатывают чаще всего от безысходности – например в засушливое лето, когда добывать нектар из цветков не представляется возможным. Чтобы снискать хлеб насущный, пчелы довольствуются сладкими выделениями насекомых или деревьев. Цвет такого меда обычно очень темный, вкус – на любителя, поэтому используют его, как правило, только для приготовления кондитерских изделий.Цветочный мед разделяют на полифлерный и монофлерный. В полифлерном собрано и намешано все, что пчелиной душе угодно. Такой мед различают не по виду растений, а по типу местности, где путешествовала пчела.Монофлерный мед получается с одного вида цветков. Однако пчелу ведь не заставишь летать по заранее заданному маршруту, поэтому мед считается монофлерным, если хотя бы 40% нектара собрано с конкретного растения. Существуют десятки, если не сотни, видов монофлерного меда. Остановимся на самых популярных.Занимает первые места в топ-10 лучших сортов меда. В жидком виде почти прозрачный, когда засахаривается (а происходит это примерно через два года), превращается в молочно-белую мелкозернистую субстанцию. Диетический продукт, который зарекомендовал себя как общеукрепляющее, успокоительное средство, а также при бессоннице и желудочно-кишечных проблемах.Считается целебным продуктом высокого сорта. Имеет специфический вкус и непередаваемый аромат. Цветовая гамма – от темных оттенков желтого до красновато-темно-коричневого. Засахаривается довольно быстро, но это не мешает ему выполнять свои лечебные функции при болезнях сердца, желудка, авитаминозе.Один из лучших сортов. Мощный аромат цветущей липы и особенный вкус сложно спрятать, даже если смешать его с медом другого сорта. Цвет варьируется от почти белого до светло-янтарного, желтоватого. Практически не засахаривается – даже когда оседает, все равно остается пластичным. Противовоспалительное, отхаркивающее средство, применяется для лечения ран и ожогов.Высококачественный мед ярко-желтого, золотисто-солнечного цвета. Вкус слегка терпкий, запах почти не чувствуется. Засахаривается довольно быстро, образуя крупные кристаллики. Чемпион по содержанию глюкозы. Укрепляет сердце, дает горючее для работы мозга, выводит холестерин.