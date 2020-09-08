Приложение городских сервисов «Мой Харьков» теперь доступно для загрузки на платформе «Android».

Установить его можно, перейдя по ссылке . Также приложение доступно для скачивания в «App Store» и есть его веб-версия.Как напомнили в Департаменте цифровой трансформации, в «Мой Харьков» уже интегрированы такие услуги: Портал электронных сервисов; Портал харьковчанина; электронная очередь в центры предоставления административних услуг; чат-бот для передачи показаний счетчика; реестр территориальных громад и многодетных семей, и перечень услуг будет постоянно расширяться.Напомним, что презентация приложения «Мой Харьков» состоялась 3 сентября. В дальнейшем харьковчане смогут использовать его для авторизации в медицинской системе «HELSI.me», платы за парковку онлайн и др.