Количество детского населения в Украине уменьшилась на 40%.

Об этом заявил глава директората защиты прав детей Минсоцполитики Руслан Колбаса на брифинге во вторник, 8 сентября."В последнее время, ситуация, которая происходит в стране, она подталкивает к тому, что увеличивается количество детей в сложных жизненных обстоятельствах. Часть зависимости, у нас на 40% уменьшилось вообще количество детского населения. У нас уменьшается процент брачности, увеличивается процент разводов на тысячу населения, у нас уменьшается общее количество рождаемости детей", - сказал Колбаса.Чиновник добавил, что только за последние пять лет количество родившихся детей с 465 тысяч уменьшилась до 330 тысяч."Это все говорит о том, что есть определенные проблемы с семьями и риск сложных жизненных обстоятельств, он увеличивается в разы. С 2014 года каждый пятый ребенок рождается вне брака. 10 тысяч детей получили статус ребенка, лишенного родительской опеки, или сиротства за год. Более 386 тысяч детей в сложных жизненных обстоятельствах", - резюмировал Колбаса.