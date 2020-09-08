Коронавирус устанавливает в Харькове все новые и новые рекорды. А в связи с началом учебного года ситуация с инфицированием только усугубится, считают специалисты. Больницы и медики могут не справиться в растущим наплывом пациентов.

Больницы не справятся

Противоэпидемические мероприятия – фикция

Научный подход перебивается политикой

Как оказалось, не во всех харьковских школах все так радужно, как преподносилось 1 сентября. Мама десятиклассницы Людмила хватается за голову: в школе на Салтовке, где учится дочь, и речи нет о соблюдении противоэпидемических мер.– На учебу все классы идут к 8.30, то есть разбивки по времени нет. В классе 38 человек, то есть на уроке дети сидят как селедки в бочке – о какой расстановке парт подальше друг от друга, о какой дистанции вы говорите? – задает риторический вопрос Людмила. – На предметные уроки ходят, как и прежде, по разным кабинетам, то есть дети вовсе не изолированы только в своей классной комнате. Маски на перемене висят на подбородке для галочки. Попробуй заставить подростка натянуть маску, да еще когда была жара до 35 градусов. Девочка из дочкиного класса в обморок упала из-за нехватки воздуха. Даже те, кому родители заботливо сунули в рюкзак антисептик, в школе о нем напрочь забыли, а учителя не особо утруждают себя тем, чтобы бесконечно напоминать детям о мытье рук. На фоне неблагополучной эпидемиологической ситуации в Харькове не пройдет и месяца, как все там переболеют и вирус в семьи принесут.Специалисты подтверждают опасения родителей: посещение детьми школы спровоцирует рост заболеваемости Covid-19, потому что сфера контактов расширяется.– В Харькове и области 250 тысяч школьников. И если маленькие дети, даже заболевшие, распространяют вирус меньше, то с десяти лет они уже участвуют в передаче вируса так же активно, как и взрослые, – говорит врач-педиатр, президент Восточно-украинкой академии педиатрии, кандидат медицинских наук Андрей Пеньков. – Соответственно, они будут активнее заражать друг друга. Течение болезни у детей проходит значительно легче, чем у взрослых, но мы слабо себе представляем, чтобы дети болели отдельно от взрослых. Они начнут разносить вирус по домам, заражая родителей, бабушек и дедушек. Если бы это были обычные ОРЗ, проблемы бы из этого никто не делал, потому что взрослые обладают иммунитетом от большинства вирусов, который они , кстати, заработали тоже в детстве. Но сейчас речь идет о коронавирусе, и многие взрослые люди, особенно пожилые, находятся в группе риска.Отсутствие культуры соблюдения противоэпидемических правил поведения, по словам специалиста, – еще одна причина того, что открытие школ для учеников разного возраста может привести к росту заболеваемости Covid-19.– В странах, где после карантина открылись школы, заболеваемость была серьезно снижена благодаря эффективным мероприятиям и дисциплинированности населения в их выполнении. Именно поэтому там смело отрывают школы. А наши дети пошли в школу на пике новых смертельных случаев и небывалого подъема заболеваемости, – замечает Андрей Пеньков. – В нашем обществе царит полное пренебрежение к противоэпидемическим мероприятиям. Ценность жизни – как своей, и так и окружающих – не в приоритете у наших людей. Мы сегодня живем, как будто ничего не происходит. Решили создать искусственное скопление части общества, а именно детей, и никого не волнует, что инфекционка уже три месяца переполнена, что чернобыльский диспансер заполнен на сто процентов, что 17-я больница расширяет количество палат, а число заболевших все увеличивается.По его словам, даже если количество новых случаев вырастет на 30% по сравнению с сегодняшней ситуацией, это будет катастрофа.– Не справятся больницы. А медперсонал? А ресурсы на лекарства? В среднем люди лечатся по две недели. А один день в стационаре в среднем обходится в тысячу гривен, и то если без сильнодействующих препаратов, – утверждает Андрей Пеньков. – Если бы мы как общество задумались об этом раньше, такой бы трагедии не произошло бы, но мы за шесть месяцев пандемии так об этом и не подумали.Именно отсутствие настоящей эффективной пропаганды модели поведения противоэпидемической защиты, отсутствие понимания проблемы сверху донизу специалист считает главной причиной катастрофической ситуации по распространению эпидемии коронавируса в Харькове и области.– На Харьковщине этому вообще не уделялось внимания – ни мэром, ни губернатором. Геннадию Адольфовичу надо, чтобы базары работали, а губернатор, по-моему, вообще не понимает, что происходит. Если бы власти понимали причинно-следственные связи, то осознали бы, что надо чем-то жертвовать. Надо объяснять людям: если устраиваете свадьбу, не нужно собирать сто человек, если хотите отпраздновать день рождения, отметьте его дома, не собирайтесь на тусовки, больше времени проводите на улице, соблюдайте дистанцию, не обнимайтесь, не целуйтесь. Вместо этого мэр открывает фонтан, собирая массы народа, и все рукоплещут, – негодует Андрей Пеньков. – Все очень быстро привыкли к растущим цифрам инфицированных, отчетам по умершим – это никому не интересно и не страшно: ну не я же заболел, пока труп не увижу – не поверю. Вот я сейчас проезжаю мимо школы (2 сентября. – Прим. ред.) – толпа взрослых, толпа детей. Ни одного человека в маске. При этом в новостях показывают, что горсовет закупил миллион масок, антисептиков. Мы обманываем сами себя.По словам педиатра, чтобы дети соблюдали противоэпидемические меры, взрослые должны демонстрировать соответствующую модель поведения.– А у нас все этим пренебрегают. Особенно в Харькове. Демонстративно пренебрегают, – считает врач. – Сплошная фикция. Скажите, может городские власти потратили хоть какие-то средства на листовки о коронавирусе и развесили их в подъездах? Ни одного бюллетеня, ни одной бумаги не было напечатано горсоветом с предупреждением о том, что коронавирус – это не шутки, и только соблюдение санитарных норм позволит сохранить экономику, работу, открыть школы. Ни одного призыва не расслабляться как минимум до весны следующего года. Зато предвыборные листовки Геннадия Адольфовича два или три раза валялись у меня по всему подъезду.Беда в том, что и на центральном уровне власть не позаботилась о том, чтобы люди начали ответственно относиться к коронавирусной инфекции, замечает специалист.– Этим нужно заниматься системно, вовлекать в процесс медработников, которые должны быть первыми и главными носителями новой культуры противовирусной защиты. А наши господа власть предержащие то кафе без масок посещают, то собирают массы народа на открытие фонтанов. У них политика в голове, а не медицинская наука, – говорит Андрей Пеньков. – В итоге мы сегодня имеем очень неутешительные показатели, практически заполненные больными стационары. И при этом открываем школы.Пандемия, по словам врача – это часть неэффективной, недееспособной системы управления.– У нас все неэффективно, все непрофессионально, не научно, не доказательно – все на каких-то личных убеждениях, приверженности и прочих глупостях. Если мы действительно хотим добиться результатов в борьбе с коронавирусом, нужно мыслить системно. А это тяжело – надо вникать, трудиться, выслушивать чью-то неудобную точку зрения, самим меняться, – говорит Андрей Пеньков. – Власть обсуждает некие поверхностные вещи, и никто даже не пытается обсуждать глобальные, структурные проблемы. Никто не проводит никаких исследований. Сейчас в Харькове около 400 госпитализированных пациентов с одной патологией. Покажите мне хоть одну патологию с таким большим количеством тяжелых пациентов, из которых более ста человек – «на кислороде». Это беспрецедентная вещь. Однако наука мало кого волнует, потому что все перебивается политикой.Эксперт называет три главные силы, которые, по его мнению, должны были взять ситуацию под контроль.– Власть, которая должна осуществлять соответствующий менеджмент и демонстрировать правильную модель поведения, средства массовой информации и врачи, которые должны давать обществу правильные месседжи, а не интерпретировать реальную ситуацию в угоду политикам, – считает Андрей Пеньков. – Но если доцент кафедры медуниверситета говорит, что коронавируса не существует и все мы переболели в январе, то чего ожидать от мэра, губернатора и простых людей.