В августе 2020 года общее количество полетов, которые обслужил Украэрорух, составило 16 690. Это на 56,3% меньше, чем в августе 2019 года, сообщает пресс-служба ведомства.

За месяц украинские авиаперевозчики выполнили 6373 рейсов, на 45,5% меньше, чем в августе 2019 года. Иностранные авиакомпании выполнили 10 317 полетов – на 61,1% меньше, чем в прошлом году.Количество международных полетов в августе сократилось на 50,4% – до 8249. Внутренние авиаперевозки составили 2519 полетов, на 15,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.Больше всего пострадали транзитные полеты. Таких было осуществлено 5922, что на 68,2% меньше по сравнению с августом 2019 года. В Украэрорухе подчеркнули, что транзитные рейсы – основной доход для провайдеров аэронавигационного обслуживания.В ведомстве считают, что на ухудшение ситуации на авиарынке повлиял запрет на въезд иностранцев на территорию Украины. Из-за этого в сентябре восстановление авиатрафика существенно замедлится.