Украина теряет 70 миллиардов гривен в год из-за дорожно-транспортных происшествий.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, пишет пресс-служба ведомства во вторник, 8 сентября.- По подсчетам Всемирного банка, социально-экономические потери Украины от дорожно-транспортного травматизма оцениваются в почти 70 млрд грн в год. Это примерно 2% ВВП, - сообщил он.Отмечается, что программа безопасности движения в этом году предусматривает траты на 3,2 млрд гривен. Сейчас в МИУ провели закупки в рамках программы на 87%, при том, что в прошлом году уровень выполнения программы безопасности движения едва достигал 40%.Также в министерстве отчитались о разработке стратегии повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2024 года.Согласно ей, одной из приоритетных задач ведомства является снижение аварийности, минимум, на 30% до 2024 года и на 50% к 2030 году, что позволит сохранить более 1000 человеческих жизней ежегодно.Программа улучшения ситуации на дорогах включает:- цифровизацию и внедрение интеллектуальной транспортной системы в систему управления безопасностью дорожного движения;- развитие современной инфраструктуры безопасности;- создание условий и правил на рынке перевозок, исключающих пренебрежение безопасностью со стороны перевозчиков;- долговременную масштабную кампанию, направленную на существенное изменение уровня отношения общества к безопасности движения.