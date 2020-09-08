В минувшее воскресенье, 6 сентября, жители Слободского и Индустриального районов вышли на мирный митинг в парке Машиностроителей. Они пытались привлечь внимание городских властей к печальному состоянию зеленой зоны.

Алена живет неподалеку от парка и часто приходит сюда погулять со своими детьми. Говорит, что парк с каждым годом все больше зарастает и никому из властей до этого нет дела.– Я училась неподалеку от этого парка, здесь у меня был выпускной. С детьми мы тут часто гуляем, катаемся. Хотелось бы, чтобы здесь был порядок, чтобы было приятно зайти с детьми поиграть. А тут везде джунгли, все заросшее. Только одно место, где можно поиграть, – сокрушается молодая мама.На митинге жители предлагали свои варианты развития парка. Среди предложений – велодорожка, детские площадки и место для спортивных игр.Егор занимается футболом, мечтает стать тренером. Он хотел бы, чтобы дети выбирали не улицу, а спорт.– К сожалению, парк стал магнитом для всех наркоманов и алкоголиков нашего города. А мне хочется, чтобы он стал центром спорта, центром молодежи, чтобы больше ставили спортивных площадок, развивали футбол, баскетбол. Здесь можно было бы проводить различные турниры, да и вообще можно сделать много чего хорошего, – сичтает Егор.Анатолий Васильевич также живет рядом и в мечтах видит чистый красивый парк.– Вся история парка с 1950-х годов прошла перед моими глазами. С начала 2000-х мы боролись за наш парк, но город нас не слышал. И в 2009 году город решил оторвать еще часть парка. За неделю снесли еще четыре гектара деревьев, – сокрушается пенсионер. – И затем парк запускали все больше и больше. Нужно расчистить его, сделать дорожки, площадки, обустроить теннисные корты, волейбольные площадки, маленькие футбольные поля.В 2007–2009 годах 10,5 гектара парка двумя частями были переданы в частные руки. Местные жители вспоминают – им обещали развивать эту территорию.– Мы давали разрешение на реконструкцию участка – того, что сейчас за бетонным забором, – потому что нам пообещали построить огромный ДК «Металлист» с фонтанами с бассейнами для людей. Только поэтому на том месте мы разрешили срубить деревья. Но потом вырубили и вторую часть – 900 с лишним деревьев: каштаны, липы в два обхвата, - рассказывает местный житель Андрей, который следит за этой ситуацией более 15 лет.Сейчас на данной территории – огромный пустырь, обнесенный забором. Если землю не используют, ее нужно вернуть городу. Помочь жителям с составлением обращения, чтобы голос харьковчан услышали во властных кабинетах, вызвался Андрей Спасский.– Я как член политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» провожу встречи в Слободском районе. На одной из них жители обратились ко мне с проблемой парка. Сегодня, 6 сентября, нами принято коллективное решение вместе с жителями поселка Артема. Первое – это юридические моменты, с которыми мы обратимся в горсовет, второе – это то, что люди хотят видеть в этом парке. Совместно с людьми мы вырабатываем план, как будем реконструировать парк, и донесем наш план до городской власти.Сейчас часть парка площадью 10,5 гектара выставлена на продажу за три миллиона долларов. Один из предлагаемых девелоперами вариантов – закрытый жилой комплекс.