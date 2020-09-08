Главными последствиями пандемии Covid-19 на мировую экономику станут быстрая роботизация и автоматизация всех отраслей, более короткие цепочки поставок и падение цен на большинство товаров и услуг.

В период коронакризиса будет разрушено 35% существующих цепочек поставок товаров в мире, пишет Liga.net со ссылкой на директора Европейского центробанка Кристин Лагард. По ее мнению переход на новую экономическую модель в следующие два года негативно отразится на уровне занятости и производстве. Кроме того, на протяжении переходного периода следует ожидать усиления дефляции в странах с развитой экономикой.Использование роботов и автоматизированных сервисов в ближайшие несколько лет увеличится на 70–75%. Уже сегодня, по словам директора ЕЦБ, отмечается значительный рост онлайн-платежей в европейских странах.Кристин Лагард добавила, что активная диджитализация ускорит создание единого европейского цифрового рынка.Коронакризис также усилит экономическое неравенство среди населения, предупредила финансист.