В Украине официально стартовала избирательная кампания местных выборов. Что это значит? Когда выдвигать кандидатов, начинать предвыборную агитацию и отправлять приглашения избирателям?

С 5 сентября в Украине начался избирательный процесс местных выборов 2020 года. С этого дня стартовали основные мероприятия Центризбиркома по подготовке к голосованию 25 октября.Избирательная кампания состоит из нескольких этапов. В течение следующих 50 дней до голосования календарный план выборов предусматривает:– до 6 сентября в Центризбирком должны быть предоставлены копии решений руководящих органов партий об участии в выборах их местных организаций;– выдвижение кандидатов на должности глав советов населенных пунктов, кандидатов в депутаты – 15–24 сентября;– обнародование сведений о регистрации кандидатов – до 2 октября;– начало предвыборной агитации – со следующего дня после принятия решения о регистрации кандидата;– отправка приглашений избирателям – до 15 октября;– день голосования – 25 октября с 08.00 до 20.00;– оглашение результатов – 3–6 ноября.Кстати, еще есть время изменить место голосования. Проголосовать на выборах теперь можно по месту фактического проживания. Для смены избирательного адреса необходимо обратиться в органы Госреестра до 10 сентября. Также соответствующее заявление можно подать онлайн в «Кабинете избирателя» на портале «Госреестр избирателей» с использованием электронной подписи. При заполнении формы следует указать адрес жилья, по которому избиратель проживает и который просит определить новым избирательным адресом.Напомним, местные выборы в нынешнем году проходят по новому Избирательному кодексу.Для населенных пунктов от тысячи жителей выборы в местные советы организуются по новой пропорциональной системе с открытыми списками, без возможности самовыдвижения кандидатов. Обязательно соблюдение гендерной квоты – не менее 40% представителей одного пола в списке партии. Каждый избиратель 25 октября получит для заполнения несколько бюллетеней: для голосования за кандидатов на должность городского (поселкового) головы; депутатов в областные, городские, районные советы. В бюллетенях будет указан не только перечень партий, но и список кандидатов от каждой политсилы, за которых также можно отдать голос.В день очередных местных выборов также состоится голосование на первых выборах в образованных территориальных общинах после укрупнения районов.В Харькове создано семь территориальных округов: Холодногорский и Новобаварский районы города Харькова Харьковского района Харьковской области, Основянский и Слободской районы, Индустриальный район, Немышлянский район, Московский район, Шевченковский район и Киевский район.