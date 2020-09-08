Подозреваемому грозит от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что 23-летний мужчина активно сотрудничал с интернет-магазинами по продаже наркотических средств. Подозреваемый приобрел в онлайн-магазине каннабис, амфетамин, а также различные таблетки психостимулирующего действия для распространения "закладками"."3 сентября мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины. В ходе осмотра по адресу места жительства подозреваемого обнаружено и изъято наркотическое средство «каннабис» и особо опасное психотропное вещество "PVP", электронные весы, электроизоляционные ленту, около 500 полимерных пакетов для фасовки", - рассказали в ведомстве.Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.