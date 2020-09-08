Мужчина проведет за решеткой два года и два месяца.

Как рассказали правоохранители, в мае текущего года 21-летний мужчина, имея непогашенную и неснятую судимость, и находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в служебный кабинет председателя Новоалександровского сельского совета Великобурлукского района."Хулиган, выражаясь нецензурной бранью, разбросал документацию, переворачивал мебель, а потом начал ходить по другим кабинетам и угрожать окружающим физической расправой. Из-за хулиганских действий работу сельского совета была парализована почти на час", - прокомментировали в прокуратуре Харьковской области.Во время судебного следствия подсудимый пояснил, что причиной его поведения стало возмущение из-за необходимости ждать в очереди, а контроль над собой потерял из-за принятых алкогольных напитков.Мужчина полностью признал вину и раскаялся, однако суд принял решение наказать обвиняемого реальным сроком и следующе два года и два месяца он будет вынужден провести за решеткой.