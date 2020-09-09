Злоумышленник порезал 45-летнему пострадавшему руку, отобрал у него барсетку с ключами и сорвал с шеи цепочку из серебра.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, сообщение о нападении на человека в подъезде дома по улице Героев Труда поступило в полицию 7 сентября около 13:25.В ходе проведения неотложных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Киевского отделения полиции совместно с патрульными полицейскими в тот же день установили местонахождение нападающего, которым оказался 51-летний мужчина, и задержали его.Вещественные доказательства изъяты.Следственным открыто уголовное производство по ч.1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.Сейчас идет выяснение всех обстоятельств происшествия, решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику.