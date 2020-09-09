Мужчину оперативно задержали патрульные.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции Харькова, накануне правоохранителям поступила информация, что в Московском районе неизвестный в подъезде жилого дома похитил велосипед и ушел в неизвестном направлении. Это зафиксировала камера, которую установили жители подъезда."В результате отработки ориентирования на улице Гвардейцев Широнинцев патрульные обнаружили мужчину, похожего по описанию.Гражданин признался в совершении кражи и сообщил, что велосипед он отдал знакомой, которая в дальнейшем сдала в ближайший ломбард. В ходе проверки данной информации удалось вернуть похищенную вещь ее владельцу", - прокомментировали в управлении.