Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

По словам кандидата на пост мэра Харькова Игоря Черняка, сегодня система приоритетов городской власти вместо эффективности работает на эффектность, которая обходится харьковчанам в огромные суммы."В нашем успешном Харькове эффективность отошла на второй план и уступила эффектности. «Зрелищ» есть немало: трамваи дрифтуют, из труб бьют гейзеры, а звездное небо сияет!Совсем другие дела - с эффективностью. Во-первых: с эффективностью использования коммунального имущества.Знаете, сколько зарабатывает Харьков как город? 440 миллионов в год. Это лишь 3% бюджета. Остальное - это налоги, сборы и средства из центрального бюджета.Почему мы сами зарабатываем лишь 3%? Потому что везде - свои! «Свои» берут в аренду, «свои» покупают и «своим» продают. Если убрать из этих схем своих, то в бюджете сразу может появиться дополнительно 800 миллионов. Каждый год - 800 миллионов. А это - 8 новых школ ежегодно. Или 3 новые больницы. Тоже ежегодно.Поэтому, эффективность - это не просто красивое слово. Эффективность - это ответ на вопрос «где взять деньги?»Так же эффективность касается и коммунальных предприятий. Они у нас «хронически» убыточны. Это знают почти все. Однако, мало кто знает цифры.Убыток Харьковских тепловых сетей только за 2019 составил ... 2 миллиарда 155 миллионов гривен. Проще говоря, из кармана каждого харьковчанина, кроме заоблачных тарифов, Тепловые сети опосредованно вытащили 1540 грн. Если говорить о рядовом семью с 2 детьми, то это будет 6160 грн. И это только за один 2019 год.Поэтому, эффективность - это не про них, это о нас с вами и о наших средства. И напоследок. Сегодня у Кернеса 11 заместителей. Это как целая футбольная команда. Это абсолютный рекорд Украины, а возможно даже - и мировой!Но вряд ли должен выглядеть эффективность. Поэтому, изменения системы и структуры управленческого аппарата горсовета - это шаг, без которого нормально двигаться в будущее просто невозможно!", - написал Черняк.