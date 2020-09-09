За вознаграждение мужчина обещал россиянину помощь в получении гражданства.

По материалам следствия СБ Украины, в одном из задокументированных эпизодов преступной деятельности житель Харькова пообещал гражданину РФ, выходцу из одной из республик Северного Кавказа, безосновательно получить украинское гражданство.Он гарантировал клиенту изготовление комплекта поддельных документов, которые должны стать основанием для Государственной миграционной службы оформить легальные национальный и зарубежный биометрические паспорта гражданина Украины. Стоимость «услуг» составляла $5000.Сотрудники спецслужбы задержали организатора в пригороде Харькова после получения заказчиком биометрического паспорта гражданина Украины для выезда за границу в отделе Государственной миграционной службы.Организатора преступной схемы задержали. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.