В Службе статистики опубликовали комплексные показатели за первые 7 месяцев 2020 года.

Согласно данным Главного управления службы статистики Харьковской области, за январь - июль 2020 года индекс промышленной продукции в регионе показал падение почти на 5%, по сравнению с тем же периодом в прошлом году.Также демонстрирует негативную тенденцию и индекс строительной продукции, показав за первые семь месяцев текущего года лишь 90,3% от объемов 2019 года.Максимальное падение показали капитальные инвестиции в область. По сравнению с минувшим годом они сократились на 28,7%.