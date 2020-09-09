Харьковчане продолжают бороться за свободный доступ к мэрии.

Городской совет не согласился с решением суда относительно свободного доступа харьковчан на сессии, которое в феврале этого года постановило, что гражданам разрешается находиться на пленарных заседаниях. С таким решением в мэрии не согласились и подали апелляцию, настаивая на закрытом формате заседаний, мотивируя это тем, что пребывание харьковчан в зале заседаний не соответствует нормам пожарной безопасности."Мы считаем, что это ключевое основоположное право каждого человека, каждого гражданина - участвовать в сессиях, приходить, смотреть в глаза чиновникам, смотреть в глаза депутатам, которые голосуют, потому что не люди существуют для депутатов, а депутаты являются представителями людей. Городской совет существует за счет средств харьковчан и должен быть абсолютно открытым и подотчетым для всех", - подчеркивает Игорь Черняк.Подробности в сюжете Вечірніх Новин.